Nowa twarz Khloe Kardashian nie wygląda znajomo. Celebrytka przestała przypominać siebie. "To na pewno nie jesteś ty"

Siostry Kardashian są żywym dowodem na to, że sprzedawanie prywatności się opłaca (oczywiście nie zachęcamy do tego). Dzięki występom w rodzinnym reality show celebrytki dorobiły się ogromnych majątków. Każda z nich rozkręca też własne biznesy. Finansowo najlepiej radzą sobie Kylie i Kim. Khloe za to cieszy się ostatnio uwagą mediów z nieco innych powodów. Chodzi o jej wygląd. Rysy twarzy Kardashian zmieniają się w zatrważającym tempie.

Khloe Kardashian, Kylie Jenner, a może Ariana Grande?

Khloe długo była nazywana "najbrzydszą z sióstr". To skłoniło ją do przejścia na restrykcyjną dietę. Na tym jednak nie poprzestała. Celebrytka najpierw "upiększała" swoje zdjęcia w programach graficznych, a z czasem zaczęła regularnie poddawać się zabiegom oraz operacjom plastycznym.

Finalnie doszło do tego, że Khloe Kardashian, mając zaledwie 36 lat, przestała przypominać siebie. Na najnowszym zdjęciu celebrytka wygląda jak ktoś zupełnie inny.

Wierni fani Khloe z miejsca zasypali ją komplementami. Nie brakuje jednak komentarzy od osób, które są nieco zaniepokojone kolejnymi zmianami w wyglądzie celebrytki. Część internautów nie od razu poznała Kardashiankę.

To ty, czy Kylie? A może modelka?

To na pewno nie jesteś ty.

Wygląda jak Ariana Grande - piszą zdezorientowani.

Oczywiście sama zainteresowana nie puszcza pary z ust i nie odpowiada niedowiarkom.

Sami mieliśmy problem z rozpoznaniem Khloe. Zabiegi medycyny estetycznej nie są czymś złym, jednak jak ze wszystkim, z nimi też trzeba znać umiar. Wygląda na to, że Kardashianka nieco się zapomniała.