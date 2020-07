Do obsady "BrzydUli" dołączyła gwiazda "Rancza". Wiadomo, kogo zagra

Kolumbijska telenowela "Brzydula" doczekała się wielu regionalnych wersji, także polskiej. W tytułową rolę wcieliła się debiutująca wówczas na małym ekranie Julia Kamińska. Od premiery serialu o Uli Cieplak mija w tym roku 12 lat. To nie oznacza jednak, że widzowie zdążyli o nim zapomnieć. Przeciwnie! Wierni fani "BrzydUli" od dawna czekają na kontynuację serii. Ich prośby zostały wysłuchane. Już tej jesieni poznamy nowe przygody Uli Cieplak i spółki.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Serial "Brzydula" wraca na antenę TVN. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie. Poznajecie małą Beatkę?

Nowa postać w "BrzydUli"

W kontynuacji "BrzydUli" nie zabraknie obsady sprzed kilkunastu lat. Pojawią się też nowe postacie. Wiadomo już, że na planie pojawi się między innymi gwiazda serialu "Ranczo". Mowa o Katarzynie Żak, która podbiła serce widzów jako Solejukowa. Jak donosi "Super Express", rola aktorki będzie zbliżona do tej z "Rancza".

Wcieli się w rolę sprzątaczki Lucyny, pracującej w firmie Marka (Filip Bobek). Będzie więc prostą, zaniedbaną kobietą bez wykształcenia, która sobie lubi podśpiewywać pod nosem. Okaże się, że jest zdolna. Marzy więc, by wystąpić w programie typu "Mam Talent!" - zdradza osoba z produkcji.

Nie tylko Katarzyna Żak dołączyła do obsady "BrzydUli". W nowych odcinkach zobaczymy też między innymi: Magdalenę Koleśnik, Karola Pochecia oraz Marcina Rogacewicza. Póki co dokładna data emisji kolejnego sezonu serialu nie jest znana. Wiadomo jednak, że nowe odcinki "BrzydUli" wrócą na antenę jeszcze w tym roku. Czekacie? My tak!