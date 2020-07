Katarzyna Zielińska pokazała młodszą siostrę. Karolina jest bardzo podobna do aktorki. "Oczy macie takie piękne!"

Katarzyna Zielińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jednak rzadko pokazuje swoją rodzinę. Na jej Instagramie odnajdziemy posty dotyczące jej życia zawodowego, aktorka często angażuje się też w akcje charytatywne. Gwiazda "Barw szczęścia" pochwaliła się ostatnio zdjęciem z młodszą siostrą, a miała ku temu wyjątkową okazję.

Katarzyna Zielińska z siostrą

Aktorka ma bardzo bliskie relacje z siostrą. Odkąd Karolina przeprowadziła się z Krakowa do Warszawy często się spotykają. Kasia pieszczotliwie nazywa Karolinę "Kalą" i bardzo kibicuje jej w rozkręcaniu nowego biznesu. Siostra aktorki otworzyła w Warszawie kawiarnię "Sweet & Blossom Cafe" i z tej okazji Kasia zamieściła to zdjęcie. Gwiazda i jej siostra są bardzo do siebie podobne!

Teraz każdy poranek zaczynam u siostry. Espresso tonic plus bajgiel z awokado i od razu robi się dobry dzień! - napisała Katarzyna Zielińska na Instagramie.

Pod publikacją nie zabrakło komentarzy. Internauci deklarowali, że odwiedzą kawiarnię Karoliny i komplementowali zdjęcie sióstr.

Ależ wy jesteście piękne! I takie pozytywne. A biznes niechaj się kręci jak najlepiej!

Jaka piękna siostra. Oczy macie takie piękne!

Ale podobne jesteście - pisali internauci.

Trudno się nie zgodzić z obserwatorami. Katarzyna i Karolina Zielińskie są jak dwie krople wody!

