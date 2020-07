Aleksandra Żebrowska "w pozie na dziewiąty miesiąc ciąży" zawstydziła internautki swoimi nogami: Toż to skandal!

Aleksandra i Michał Żebrowscy spodziewają się trzeciego dziecka. Żona aktora prężnie działa w mediach społecznościowych i regularnie informuje internautów o kolejnych etapach ciąży. Niedawno zdradziła płeć wyczekiwanego potomka, nawołując jednocześnie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Teraz w humorystyczny sposób uczy młode mamy, jak pozować do zdjęć w dziewiątym miesiącu ciąży. Letni czas sprzyja odpoczynkowi na świeżym powietrzu, dlatego Żebrowska wskoczyła w bikini i położyła się na kocu, prezentując długie i zgrabne nogi. Internautki ewidentnie pozazdrościły jej figury!

Zobacz wideo Zobaczcie, jak randkują Żebrowscy!

Aleksandra Żebrowska pokazuje nogi w 9. miesiącu ciąży

To, co przeżywa każda młoda mama w 9. miesiącu ciąży podczas upałów, może zrozumieć tylko kobieta, która termin porodu miała wyznaczony na okres wakacyjny. W takiej właśnie sytuacji jest Aleksandra Żebrowska. Nic więc dziwnego, że żona popularnego aktora wypoczywa na świeżym powietrzu z nogami wyciągniętymi do samego nieba. I to dosłownie. Ciężarna rodzicielka dwóch chłopców wie, jak pozować pod koniec stanu błogosławionego i przy okazji wywołać zazdrość u internautek.

Jak pozować do zdjęć w 9. miesiącu ciąży - czytamy we wpisie Aleksandry.

Pod zaprezentowanym na Instagramie zdjęciem nie zabrakło słów zachwytu nad figurą ciężarnej. Głos w komentarzach zabrały głównie młode mamy, humorystycznie próbując wzbudzić w Oli zawstydzenie.

Matko Bosko! Jak Ci nie wstyd mieć takie długie nogi! Toż to skandal!

To jest po prostu okrutne mieć taaaaaaaaaakie nogi.

Moje nogi w 9. miesiącu tak nie wyglądają, zazdroszczę.

Wy również podziwiacie kończyny Oli?