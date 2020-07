Kasia Nosowska humorystycznie nawiązuje do wyborów prezydenckich. Sugeruje, że jeden z kandydatów musi "odpocząć"

Kasia Nosowska to nie tylko uwielbiana przez Polak闚 wokalistka, ale r闚nie instagramowa komentatorka 篡cia publicznego. Artystka, poprzez udost瘼niane w mediach spo貫czno軼iowych satyryczne filmiki, wyra瘸 swoje zdanie na temat wa積ych spo貫cznie spraw. Tym razem pod lup wzi窸a zbli瘸j帷e si wybory prezydenckie. Nosowska zasugerowa豉, 瞠 urz康 g這wy pa雟twa jest "m璚z帷y", a jeden z kandydat闚 powinien odpocz望. Tak zabawn i inteligentn przeno郾i zdradzi豉, na kogo b璠zie g這sowa?

Kasia Nosowska z ironi o urz璠zie prezydenta

Kasia Nosowska nie owija w bawe軟. Gdy temat jest powa積y - twardo wyra瘸 swoje zdanie. Tak w豉郾ie by這 w sprawie bojkotu radiowej Tr鎩ki, do kt鏎ego oficjalnie do陰czy豉. Je郵i jednak poruszana przez ni kwestia warta jest ironicznego skomentowania - artystka robi to po mistrzowsku. Tym razem "oberwa這 si" prezydentowi. Wokalistka rozgrza豉 do czerwono軼i przedwyborcz atmosfer, opisuj帷 "m璚z帷e" obowi您ki g這wy pa雟twa, z kt鏎ych szlachetni obywatele powinni go zwolni.

G這wa pa雟twa te cz這wiek. Pi耩 lat mieszkania w willi, pod kt鏎ej oknami przechadzaj si chordy turyst闚, pi耩 lat przebywania po鈔鏚 starych mebli, pi耩 lat wyst徙ie publicznych, podr騜y czy s這鎍e, czy deszcz. Czy rozumiecie, 瞠 fundowanie komu kolejny raz tego trybu jest zwyk陰 nieczu這軼i? [...] Powiecie, 瞠 sam chce, 瞠 prosi. Ale w takim zm璚zeniu mo積a nie wiedzie, mo積a majaczy [...] Czy nie warto cz這wiekowi da odpocz望? - m闚i sarkastycznie Nosowska na udost瘼nionym w mediach spo貫czno軼iowych nagraniu.

Cho w wypowiedzi artystki nie zabrak這 ironii, jej sens jest jednoznaczny. Nosowska prawdopodobnie chce da do zrozumienia, 瞠 wed逝g niej obecnie urz璠uj帷y prezydent powinien odpocz望 od sprawowanej funkcji. W takim razie zag這suje na Rafa豉 Trzaskowskiego? Tego ju nie zdradzi豉.