Gabi Drzewiecka od kilku lat szturmem podbija telewizję. Karierę zaczynała jako dziennikarka muzyczna, jednak na szerokie wody show-biznesu wypłynęła po tym, jak poprowadziła drugą edycję programu "Big Brother". Instagramowy profil prezenterki śledzi już ponad 100 tysięcy osób. To właśnie tam pojawiło się jej archiwalne zdjęcie sprzed kilkunastu lat.

Gabi Drzewiecka na zdjęciu sprzed lat

Dystans do siebie to podstawa, jeśli ktoś chce pracować w szeroko pojętych mediach. Okazuje się, że Gabi Drzewieckiej go nie brakuje. Prezenterka uraczyła ostatnio swoich instagramowych obserwatorów fotką, na której pozuje w pstrokatej stylizacji. Całość wskazuje na końcówkę lat 90. jednak nie mamy pewności, ponieważ Drzewiecka nie pokusiła się takie szczegóły. Dołączyła za to ironiczny podpis.

Tego zdjęcia nie da się logicznie wytłumaczyć - zażartowała.

To prawda, na fotce dużo się dzieje, ale to nic złego. Internauci oszaleli na na punkcie wyczucia stylu nastoletniej Drzewieckiej. W komentarzach zaroiło się zachwytów i komplementów.

Przecież tu jest wszystko idealnie przemyślane i dopracowane.

Ej, jest dobrze. Faszonistka.

Jaka super stylówka. Totalnie nosiłabym - czytamy.

A Wam jak podoba się Gabi Drzewiecka w takim wydaniu. Trzeba przyznać, że wraz z upływem lat jej styl mocno się zmienił. Chętnie zobaczylibyśmy ją jednak w podobnej kreacji na salonach. Z pewnością przykułaby całą uwagę fotoreporterów.