Anna Karczmarczyk świętuje swoją drugą rocznicę ślubu. Choć aktorka bardzo pilnuje prywatności i rzadko pokazuje męża, tym razem postanowiła uchylić rąbek tajemnicy i pokazała zdjęcie z sesji ślubnej. Największą uwagę przykuła dosyć nietypowa aranżacja. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny pomysł.

Zobacz wideo Anna Karczmarczyk w obiektywie swojego męża

Anna Karczmarczyk pochwaliła się zdjęciem z sesji ślubnej

Fotografia pojawiła się na instagramowym profilu aktorki. Anna Karczmarczyk zdecydowała, że sesja ślubna, która zostanie pamiątką na lata, odbędzie się w dość niezwykłym miejscu. To ruiny budynku, który zapewne nadaje się tylko do rozbiórki - z powybijanymi szybami, graffiti i obsypującym się tynkiem. Mimo to, połączenie takiego "wystroju" z białą suknią aktorki i kraciastym garniturem jej męża, tworzy bardzo ciekawe połączenie.

Cztery lata razem kroczymy przez życie, od dwóch lat jesteśmy małżeństwem. Dziękuję Pasiu, że stanąłeś na mojej drodze, Kocham Cię! - podpisała zdjęcie.

W komentarzach pojawiło się wiele życzeń od fanów. Jedna z internautek zasugerowała nawet, gdzie te niezwykłe zdjęcia zostały zrobione.

Czyżby zdjęcie robione w Opuszczonym Ośrodku wypoczynkowym Nad Jeziorem Lucieńskim?

Jesteście cudni! Samych wspaniałych przygód!

Post skomentowała również Dominika Gwit. Okazało się, że obie aktorki stanęły na ślubnym kobiercu tego samego dnia w tym samym roku.

Wszystkiego co najlepsze! Gratuluję! - napisała.

Dziękujemy Kochana ! I Wam też samych wspaniałości! - odpowiedziała Anna Karczmarczyk.

Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko dołączyć się do życzeń.