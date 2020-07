Anna Lewandowska zaraz po urodzeniu Laury, zabrała się do pracy. Nawet w czasie ciąży była aktywna fizycznie, dlatego teraz w miarę szybko udaje jej się wrócić do formy. Gdy tylko było to możliwe trenerka i jej rodzina udali się do Polski. Teraz Ania i Robert Lewandowscy zdecydowali się na krótki urlop, a gwiazda pochwaliła się zdjęciem w bikini.

Zobacz wideo Kwarantanna u Lewandowskich: Klara ćwiczy z Robertem

Anna Lewandowska pozuje w stroju kąpielowym

Trenerka podzieliła się zdjęciem, które sugeruje, że razem z rodziną przebywa na wczasach za granicą. Uśmiechnięta Lewa pozowała w okularach przeciwsłonecznych, słomianym kapeluszu i czarnym stroju kąpielowym. Ania oznaczyła markę, z której pochodzi ten ostatni dodatek. Undress Code to polska firma z siedzibą w Warszawie. Za komplet "Sea Goddess" trzeba zapłacić 460 złotych, a w zestawie są majtki z wysokim stanem oraz asymetryczny, bezszwowy biustonosz.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani zastanawiali się, gdzie przebywa Ania i pytali, czy wkrótce catering Lewandowskiej dotrze do ich miast. Internauci komplementowali także opublikowane zdjęcie.

Cudowny uśmiech. Prześliczna!

Woooow! Idziesz jak burza. Gratulacje, udanego urlopu.

Ann, ale pięknie wyglądasz - pisali fani.

Nie do końca wiadomo, gdzie Ania, Robert, Klara i Laura wybrali się na wypoczynek. Trenerka za to ostatnio pochwaliła się zdjęciami z pięknej posiadłości. Dom jest wyposażony w imponujący ogród.

Życzymy udanego wypoczynku!

