Avril Lavigne promuje nowy singiel nagim zdjęciem, lecz fani dopatrzyli się błędu grafika. "Coś poszło nie tak"

Avril Lavigne po dłuższej przerwie nagrała nowy singiel. Artystka zdecydowała się skomentować otaczającą rzeczywistość w premierowym utworze "We Are Warriors". Piosenkarka postanowiła zwrócić uwagę na swe najnowsze dzieło w niecodzienny sposób - publikując na Facebooku nagie zdjęcie.

Avril Lavigne promuje singiel nagim zdjęciem

Avril Lavigne wrzuciła do internetu piosenkę zatytułowaną "We Are Warriors", a niedługo potem zmieniła na Facebooku zdjęcie profilowe. Możemy się domyślać, że w ten sposób artystka chciała zachęcić fanów do posłuchania jej najnowszego utworu. Trzeba przyznać, że wokalistce udało się zwrócić na siebie uwagę, ponieważ na fotografii pozuje... nago! Jedynym atrybutem, który przysłania miejsca intymne piosenkarki na artystycznej, czarno-białej fotografii, jest gitara.

Większość fanów zachwyciła się nowym zdjęciem Avril Lavigne, ale niektórych obserwatorów fotografia rozbawiła. Wszystko przez to, że grafik, który edytował zdjęcie, zapomniał uwydatnić palce u stopy artystki. Sama zaś nagość także stała się pretekstem do żartów. Niektórzy fani stwierdzili, że trzeba zorganizować zbiórkę pieniędzy na odzienie dla gwiazdy.

To zdjęcie jest przepiękne. Avril przeszła muzycznie bardzo długą drogę i niezwykle się cieszę, że teraz nagrywa własne rzeczy!

Gdzie masz ubranie? Avril jest tak biedna, że ktoś powinien utworzyć zbiórkę na ciuchy dla niej.

Pytanie tylko, co się stało z jej palcami? Coś poszło nie tak... - czytamy w komentarzach.

A Wam jak podoba się Avril Lavigne na zdjęciu, które wywołało takie poruszenie? Mamy nadzieję, że w tym całym zamieszaniu nie zginie cel, który postawiła przed sobą artystka i obserwatorzy skuszą się również, by posłuchać jej nowego singla.