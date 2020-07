Firma Hopper HQ opublikowała ranking osób, które najwięcej zarabiają na Instagramie. Okazuje się jednak, że to nie Kim Kardashian czy Cristiano Ronaldo wygrali w tej kategorii. Najlepiej opłacaną gwiazdą okazał się Dwayne "The Rock" Johnson - hollywoodzki aktor, którego doskonale znacie chociażby z hitu "Szybcy i wściekli".

Dwayne "The Rock" Johnson dostaje milion dolarów za post na Instagramie

Dwayne "The Rock" Johnson jest najlepiej opłacaną gwiazdą na Instagramie. Obserwuje go 189 milionów użytkowników, a za jeden post mężczyzna może zgarnąć milion dolarów! Co więcej, wcześniej Forbes uznał go za najlepiej zarabiającego aktora na świecie. Tylko w poprzednim roku zarobił aż 90 milionów dolarów.

Dwayne "The Rock" Johnson nazywany jest nowym Arnoldem Schwarzeneggerem, ponieważ występuje głównie w wysokobudżetowych filmach akcji, takich jak wspomniani "Szybcy i wściekli" czy serii "Jumanji". Jak to często bywa, bogactwo i sława idą w parze z urodą. Imponującego tężyzną fizyczną aktora magazyn "People" obwołał bowiem najseksowniejszym mężczyzną świata.

Kto jeszcze znalazł się na liście najlepiej zarabiających na Instagramie gwiazd? Tu zaskoczeń raczej nie będzie. Po piętach hollywodzkiemu aktorowi depcze Kylie Jenner, która zgarnia 986 tys. dolarów za post, Cristiano Ronaldo, u którego za reklamę zapłacimy 889 tys. dolarów. Wysoko ceni się również Kim Kardashian (858 tys. dolarów za post), Ariana Grande (853 tys.), Selena Gomez (848 tys.), Beyoncé (770 tys.) oraz Justin Bieber (747 tys.). Na dziewiątej pozycji uplasowała się Taylor Swift (722 tys.), a pierwszą dziesiątkę zamyka piłkarz Neymar (704 tys.).