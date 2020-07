Książę Harry i książę William podjęli decyzję w sprawie funduszu księżnej Diany The Diana Princess of Wales Memorial Fund. Okazuje się, że doszli do porozumienia miesiąc przed tym, jak młodszy z braci zdecydował się opuścić rodzinę królewską. Wszystkie pieniądze zostaną równo podzielone między fundacjami Harry'ego i Williama.

Książę Harry i książę William podzielą pieniądze z funduszu ich matki

W 2013 roku kontrolę nad The Diana Princess of Wales Memorial Fund przejęła organizacja charytatywna Royal Foundation, założona w 2009 roku przez synów księcia Karola. Fundusz Diany nie zbiera już datków, ale czasami przyjmuje darowizny. Dotychczas wszystkie środki wpływały na konto Royal Foundation, jednak gdy książę William i książę Harry postanowili formalnie rozdzielić fundację, została ona przemianowana na Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge i Sussex Royal Foundation (która już nie istnieje).

Jak podaje portal DailyMail, zgodnie z "umową rozwodową" pieniądze z funduszu księżnej Diany mają zasilić inne organizacje charytatywne założone przez Williama i Harry'ego. Co więcej, zostaną one równo podzielone między braćmi.

W sprawozdaniu Royal Foundation kończącym rok 2019 możemy przeczytać:

18 grudnia 2019 r. podpisano umowę z Sussex Royal Foundation, na mocy której Royal Foundation zamierzała przekazać połowę przyszłych wpływów netto otrzymanych przez Fundusz Diany dla Sussex Royal.

W marcu 2020 r. książę i księżna Sussex ogłosili, że nie będą już prowadzić Sussex Royal, a zatem ich udział zostanie przekazany na rzecz innej organizacji charytatywnej wybranej przez Harry'ego.

Książę Harry już część swoich funduszy przeznaczył na działalność Sentebale, która pomaga osobom żyjącym w skrajnym ubóstwie w Lesotho, Botswanie i Malawi. Dodatkowo wsparł program zrównoważonej turystyki Travalyst. Oświadczył także, że zapewni „dom dla starszych projektów utworzonych przez księcia i księżną Sussex”. Obejmuje to programy Empowering Communities i Full Effect, które walczą z przemocą wśród młodzieży w Londynie i Nottingham oraz zapewniają dofinansowanie kuchni lokalnej w zachodnim Londynie.

Ponadto Meghan i Harry zamierzają skupić się na fundacji "Arche Well", którą założyli w marcu tego roku. Natomiast Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge zajmie się książę William i księżna Kate.