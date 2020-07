Michał Wiśniewski długo starał się ukrywać swoją żonę numer pięć. Zakochani wzięli ślub podczas przymusowej izolacji, a lider "Ich Troje" coraz częściej ujawnia informacje na temat ukochanej. Okazuje się, że Pola uwielbia fotografować, a ostatnio na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie męża.

ZOBACZ: W kwietniu odbył się piąty ślub Michała Wiśniewskiego. Muzyk w końcu opowiedział o nowej wybrance swojego serca

Michał Wiśniewski w obiektywie Poli

Muzyk ostatnio kręcił teledysk do coveru piosenki zespołu AYA RL "Skóra". Na planie pojawiła się 16-letnia córka Michała, Fabienne. Była nie do poznania w punkowej stylizacji i nowym kolorze włosów. Wiśniewski przygototwywuje się do wydania nowego albumu, a ostatnio została wykonana sesja zdjęciowa. Fotografie w wyjątkowej stylizacji wykonała nowa żona celebryty.

Pola Wiśniewska jest pasjonatką fotografii. Na jej instagramowym profilu nie brakuje czarno-białych ujęć wielkomiejskiej architektury. Na próżno szukać autoportretów Poli, ale na ostatnio piąta żona Michała Wiśniewskiego udostępniła wyjątkowe zdjęcie męża. Ukochana muzyka była autorką zdjęć do nowego wydania wokalisty "Ich Troje". Na opublikowanej fotografii muzyk ma wykonany ciemny makijaż i pali skręta. Na jego twarzy nie brakuje kolczyków, a na dłoniach biżuterii.

Pod zdjęciem autorstwa Poli Wiśniewskiej nie zabrakło komentarzy. Internauci byli pod wrażeniem.

Idealne ujęcie naturalności człowieka.

Jestem fanką Twoich zdjęć. Czarno-białe rulez!

Przecudowne są te zdjęcia - pisali internauci.

Podobne ujęcie z sesji pojawiło się na profilu Michała Wiśniewskiego. Jak wam podobają się efekty współpracy małżonków?