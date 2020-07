Wiktoria G±siewska zadebiutowała na małym ekranie już jako mała dziewczynka w serialu "Rodzina zastępcza", jednak dopiero rola w serialu "Rodzinka.pl" otworzyła jej drzwi do kariery w rodzimym show-biznesie. Od dobrych kilku lat aktorka jest jednym z topowych nazwisk młodego pokolenia i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Wiktoria G±siewska wzbudza spore zainteresowanie mediów, a odważne zdjęcia, jakie zdarza jej się publikować na Instagramie, tylko podgrzewaj± atmosferę. Tak było i tym razem, gdy pokazała się w samym bikini.

Wiktoria G±siewska w bikini

Wiktoria G±siewska nie może narzekać na brak pracy. Aktorka jednocze¶nie jest zaangażowana w wiele projektów, więc w jej przypadku każdy dzień wolnego jest na wagę złota. Ostatnio wła¶nie znalazła taki pomiędzy dniami zdjęciowymi i zdecydowała się wypocz±ć nad jeziorem. Była piękna pogoda, toteż Wiktoria G±siewska cieszyła się słońcem w samym bikini. Oczywi¶cie podzieliła się fotk± na Instagramie.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komplementów pod adresem aktorki. Fani s± pod wrażeniem jej nienagannej figury.

Najpiękniejszy delfinek na ¶wiecie.

Piękna figura. Do pozazdroszczenia!

Fenomenalne ciało - pisz± pod zdjęciem zachwyceni internauci.

Też jeste¶cie pod wrażeniem?

