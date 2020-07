Dominika Tajner wspomina rozstanie z Michałem Wiśniewskim. Po raz pierwszy mówi o powodach: Przestaliśmy rozmawiać ze sobą

Rozstanie z Michałem Wiśniewskim z początku dziwiło nawet samą Dominikę Tajner, która nie spodziewała się końca małżeństwa. Celebrytka często wypowiadała się na ten temat na łamach mediów, choć nie zdradzała szczegółowych powodów rozpadu związku. Tym razem w najnowszym wywiadzie dla "Twojego Imperium" postanowiła wrócić do wspomnień i powiedzieć kilka słów o przyczynach tej niekomfortowej sytuacji. Wyznała, że relacja z Wiśniewskim wpływa na jej teraźniejszość i podejście do mężczyzn.

Dominika Tajner o przyczynach rozstania z Wiśniewskim

Dominika Tajner próbowała poukładać swoje sprawy miłosne na nowo. Przez kilka miesięcy była w szczęśliwym związku, jednak jakiś czas temu poinformowała fanów o ponownym byciu singielką. Podobno po małżeństwie z Michałem Wiśniewskim bardziej rozsądnie i dojrzale podchodzi do relacji z mężczyznami i ma większe wymagania, co utrudnia jej znalezienie kogoś na stałe. W rozmowie z "Twoim Imperium" zasugerowała, że w końcowym etapie związku z popularnym wokalistą, bardzo się od siebie oddalili, co było główną przyczyną końca ich wspólnego życia.

Łatwo się zgubić w rutynie codzienności, co zresztą stało się w moim małżeństwie z Michałem. Przestaliśmy rozmawiać ze sobą, dzielić się emocjami, oddaliliśmy się od siebie. Jestem na pewno bogatsza w doświadczenia, a przez to mądrzejsza, bardziej rozważna i pewnie trudniejsza w relacji z drugim człowiekiem.

Para rozstała się po siedmiu latach małżeństwa, jednak na nowo nawiązali kontakt, by połączyć siły w nowym biznesie Dominiki. Myślicie, że wspólne interesy zbliżą ich do siebie?