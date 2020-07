Ellen DeGeneres i Portia de Rossi żyją razem od 16 lat, a od 2008 roku są małżeństwem. Chociaż trzy lata temu mówiono o kryzysie w ich związku, to do dziś wiodą wspólne życie. Ostatnio jednak tabloid "In Touch" dotarł do informacji, jakoby między nimi nie działo się najlepiej. W grę wchodzić ma nawet niezwykle kosztowny rozwód.

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi rozwodzą się?

Ellen DeGeneres nie cieszy się od pewnego czasu dobrą passą. Na światło dzienne wyszły ostatnio rewelacje z planu prowadzonego przez aktorkę programu, które burzą jej idealny wizerunek. Jakby tego było mało, teraz magazyn "In touch" donosi o kryzysie w małżeństwie scenarzystki.

Ostatnio bardzo wiele spadło na Ellen. Po pierwsze, pracownicy odeszli po tym, jak obniżono im pensje, kiedy Ellen zaczęła nagrywać z domu z powodu izolacji. Później zaatakowano ją w mediach społecznościowych, wywlekając historie co do tego jak trudna jest za kulisami. Spekuluje się też, czy jej program w ogóle przetrwa. To nie są dobre informacje. A teraz jeszcze Portia chce odejść. Czy może być gorzej? - donosi źródło gazety.

Informator twierdzi, że kobiety coraz częściej się kłócą, a ich związek jest poważnie zagrożony. Osoby z otoczenia aktorek sądzą podobno, że ich relacja najpewniej nie przetrwa do końca wakacji. Źródło zdradza też powód domniemanego rozpadu małżeństwa:

Problemem jest zazdrość. Ellen zdaje sobie sprawę, jakie oszałamiające wrażenie Portia robi na ludziach. Podczas imprez wszyscy ją uwielbiają i adorują, a Ellen nie może tego znieść - donosi informator.

Jeśli rzeczywiście doszłoby do rozstania, Ellen DeGeneres musiałaby się przygotować na kolejne problemy. Rozwód gwiazd nie będzie raczej należeć do przyjemnych zważywszy na to, że do podziału aktorki mają aż 500 milionów dolarów.

My mamy jednak nadzieję, że Ellen DeGeneres i Portia de Rossi zdołają uratować swoje małżeństwo.

