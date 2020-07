W ostatnim czasie głośno się zrobiło o Jakubie Rzeźniczaku. I bynajmniej nie chodzi o jego sukcesy zawodowe. Obrońca Wisły Płock miał dość intensywny czas w życiu uczuciowym. W czerwcu okazało się, że od kilku miesięcy związany był z uczestniczką "Top Model", Magdaleną Stępień, jednak nie mówił głośno o ich związku.

Jakub Rzeźniczak wrócił do Magdaleny Stępień

Po tym wyznaniu piłkarz widywany był z nową partnerką. Do mediów trafiły ich wspólne zdjęcia, na których okazywali sobie sporo czułości. Jednak ten związek należy do przeszłości, a Rzeźniczak wrócił do byłej. Niedawno razem z Magdą wybrali się na wakacje nad polskie morze, a na ich profilach na Instagramie zaczęły pojawiać się posty, na których pozują w objęciach. Skontaktowaliśmy się z modelką, która potwierdziła nam, że znowu są razem:

Kochamy się z Kubą i zrozumieliśmy to dodatkowo, gdy na chwilę się rozstaliśmy. Chcemy być razem i to jest najważniejsze - wyznała Plotkowi.

Dodała też, że planują wspólne wakacje, o czym będą informować swoich fanów na Instagramie. Jak widać, uznali, że nie chcą już ukrywać swojego związku i chcą się nim chwalić w mediach. Powrót mocno służy modelce, która wręcz promienieje, a na zdjęciach uśmiecha się radośnie.

Jakub Rzeźniczak - życie uczuciowe

Jakub Rzeźniczak przez kilka lat związany był z Edytą Zając, jednak ich małżeństwo zakończyło się skandalem. Modelka złożyła papiery rozwodowe tuż po tym, gdy na jaw wyszła zdrada męża, a także fakt, że ma nieślubne dziecko. Od tamtej pory piłkarz z dużą ostrożnością podchodzi do dzielenia się życiem prywatnym. Modelka także znalazła nową miłość. Jakiś czas temu zrobiono jej zdjęcia, na których okazywała uczucia swojemu partnerowi.