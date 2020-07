Nie żyje Ennio Morricone. Wybitny włoski kompozytor tworzył muzykę do najlepszych filmów. Zmarł mając 91 lat

Ennio Morricone urodził się w Rzymie 10 listopada 1928 roku. Przez ponad siedemdziesiąt lat tworzył, komponował i czarował słuchaczy swoimi dziełami. Twierdził, że "złego filmu nie da się uratować dobrą muzyką". Miał na koncie ponad 500 niezapomnianych produkcji filmowych. Zmarł w wyniku komplikacji po upadku.

REKLAMA

Ennio Morricone nie żyje

91-letni kompozytor trafił do szpitala kilka dni temu, ponieważ upadł i złamał kość udową. Włoskie media poinformowały, że Morricone zmarł w wyniku powikłań po urazie. Przyjaciel i prawnik rodziny kompozytora Giorgio Assumma opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że pogrzeb artysty będzie miał charakter prywatny. Jednocześnie napisał, że Ennio do ostatniej chwili zachowywał "pełną świadomość i wielką godność".

Twórczość Ennio Morricone

Ennio Morricone był nazywany "cudownym dzieckiem". Zaczynał tworzyć, mając zaledwie sześć lat. Rodzice starali się pielęgnować jego talent i nastoletni Ennio trafił do rzymskiego konserwatorium muzycznego. Po kilku latach opuścił szkołę jako najlepszy student. W latach 50. rozpoczął współpracę z włoską telewizją RAI. Jako kompozytor muzyki filmowej zadebiutował w 1964 roku, tworząc ścieżkę dźwiękową do obrazu "Faszysta".

Świat go docenił i przez lata Morricone współpracował z twórcami na całym świecie. Był wielokrotnie nominowany do Oscara, a w 2007 roku otrzymał honorową nagrodę Akademii za całokształt twórczości. Kilka lat później otrzymał statuetkę za "Nienawistną ósemkę".

Napisał muzykę do ponad 500 produkcji, ale głównie kojarzony jest z muzyką do westernów. Skomponował ścieżkę dźwiękową do takich filmów jak: "Bękarty wojny", "Dobry, zły i brzydki", "Dawno temu w Ameryce", "Cinema Paradiso", "Karol - człowiek, który został papieżem' czy "Frantic".

W kwietniu podczas przymusowej izolacji Ennio Morricone mówił, że chce powrócić do koncertowania, gdy tylko będzie to możliwe.