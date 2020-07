Antek Królikowski ma za sobą kolejny związek. Pod koniec czerwca jego partnerka Kasia Dąbrowska poinformowała na Instagramie, że już nie jest z aktorem. Podziękowała mu za 1,5 roku, które razem spędzili. Wiele wskazuje na to, że aktor już rozgląda się za nową dziewczyną. Według doniesień ma spotykać się z Joanną Opozdą, z którą pojawił się na imprezie urodzinowej Gabi Drzewieckiej.

REKLAMA

Małgorzata Ostrowska-Królikowska martwi się o Antka

Życie uczuciowe syna nieco martwi jego mamę, czyli Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. W rozmowie z tygodnikiem "Dobry Tydzień" zdradziła, co mogło wpłynąć na to, że Antek rozstał się z Kasią. Uważa, że duży wpływ na to miało jego duże zaangażowanie w życie rodzinne. Ten rok jest dla nich bardzo ciężki. W lutym po ciężkiej chorobie zmarł Paweł Królikowski, a jego odejście mocno wpłynęło na bliskich. Antek przejął rolę głowy rodziny i wspierał mamę oraz rodzeństwo (Julię, Jana, Marcelinę i Ksawerego).

Zobacz wideo Związek Antka i Kasi to już przeszłość

Serialowa Grażynka z "Klanu" kibicowała Kasi i Antkowi. Miała nadzieję, że to u boku skromnej absolwentki prawa jej syn się ustatkuje. Teraz jednak aktor znów szuka drugiej połówki. Jak na razie zarówno on, jak i Opozda, milczą na temat swojej relacji, więc nie wiadomo, czy to coś poważnego, czy jedynie przelotna znajomość. Niektórzy mają jednak nadzieję na to, że Antek Królikowski wróci do Julii Wieniawy, z którą spotka się niebawem na planie nowego filmu. Przez długi czas byli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, jednak rozstali się pod koniec 2018 roku. On znalazł pocieszenie w ramionach Kasi, a ona spotykała się m.in. z Baronem. Myślicie, że spotkanie na planie filmowym na nowo rozbudzi ich uczucie?