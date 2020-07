Od ponad dwóch miesięcy Anna Lewandowska sprawdza się w roli podwójnej mamy. Na początku maja na świat przyszła druga córka trenerki i Roberta Lewandowskiego, Laura. "Lewa" co jakiś czas publikuje w sieci zdjęcia pociechy, jednak podobnie jak w przypadku Klary, nie pokazuje jej twarzy. Ostatnio zabrała młodszą córkę na spotkanie z Zosią Ślotałą i Kamilem Haidarem. Musiała ją nakarmić.

Anna Lewandowska karmi córkę piersią na spotkaniu z Zosią Ślotałą

W miniony weekend paparazzi przyłapali Annę z młodszą córkę w centrum Warszawy. Gwiazda spotkała się bowiem z Zosią Ślotałą, która pomagała jej z wózkiem podczas wysiadania z samochodu. Panie były zadowolone i chwilę później siedziały już w knajpce, popijając wodę. W pewnym momencie dołączył do nich Kamil Haidar, a jeszcze wcześniej Anna musiała nakarmić Laurę.

Anna Lewandowska, Zosia Ślotała Plotek Exclusive

Mimo upału Lewandowska postawiła na czarną stylizację. Założyła koszulkę oraz szorty, do czego dobrała wygodne klapki. Na lżejszy "look" zdecydowała się Ślotała, który przyodziała różową oversize'ową sukienkę. Dopasowała do niej czerwoną torebkę na złotym pasku i sandałki na kwadratowym niskim obcasie. Na głowie miała pomarańczową opaskę. Zosia wie doskonale, co jest aktualnie modne, w końcu niegdyś spełniała się w roli stylistki. Ostatnio zgodziła się dla nas ocenić styl pierwszej damy, Agaty Dudy, oraz stylizację Małgorzaty Trzaskowskiej z wieczoru wyborczego.

