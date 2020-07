Zespół LemON cieszy się dużą popularnością od 2012 roku, kiedy to członkowie bandu z Igorem Herbutem na czele wygrali program "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Od tamtej pory Igor i spółka są zaliczani do grona najchętniej słuchanych polskich artystów. Fanów porwali swoim urokiem i twórczością, ale w mediach społecznościowych nie udzielają się za chętnie.

Igor Herbut i jego partnerka niechętnie chwalą się swoim życiem prywatnym z szerszą publicznością. Od czasu ciąży Małgorzaty Dacko rzadko kiedy zdradza w sieci szczegóły macierzyństwa.

Igor Herbut i jego roczny syn Kai

W kwietniu zeszłego roku Igor poinformował na swoim instagramowym profilu, że zostanie tatą. Nie było nigdy tajemnicą, że związał się ze swoją byłą menadżerką. W połowie lipca para powitała na świecie swojego syna Kaia.

To, co się wydarzyło, i dzieje się, jest bardzo zbliżające, magiczne, jasne, niewiarygodne i piękne - napisał w poście.

Wraz z narodzinami syna Herbut ogłosił swój solowy album. Pierwszy utwór, który zaprezentował artysta, nosił wdzięczny tytuł "Jasny". Inspiracją stało się nic innego, jak pojawienie się potomka.

W lipcu urodził się mój syn. Ma na imię Kai. Rozjaśnił moje życie. O tym śpiewam. O tym chciałbym opowiedzieć. Moje życie stało się lepsze. Chciałbym teraz, za pośrednictwem muzyki, przekazać innym choć trochę tej miłości, którą otrzymałem. Bo ja tylko to potrafię. Tylko pisać i śpiewać - przyznał Igor.

Tym razem na Instagramie Igora Herbuta pojawiła się fotografia z rocznym już synem, który, podobnie jak tata, ma bardzo jasne włosy. Przy okazji muzyk podzielił się z fanami ważną informacją.

Jutro o tej porze #wdzięczność! Dziękuję za wspaniałe i inspirujące historie i zdjęcia, którymi się ze mną dzielicie. Koniecznie zasubskrybujcie, zaprenumerujcie mój kanał na YouTubie już teraz, aby być na bieżąco. Ściskamy z Kaiem - napisał pod najnowszym postem lider zespołu LemON.

Zdjęcie zostało pozytywnie odebrane przez internautów. Niektórzy zwrócili uwagę na pewne analogie.

"Jasny" - patrzę na Twojego Synka i wszystko jasne

Mały blondynek

Pięknie. Czekam na jutro z niecierpliwością

Przypomnijmy, że Kai to imię pochodzenia łacińskiego i określa osobę pogodną, ale jednocześnie roztargnioną.