Jacek Rozenek wraca do siebie po tym, jak rok temu przeszedł udar. Aktor miał problemy z koordynacją ruchu i mówieniem. Specjaliści pomogli mu jednak w najgorszych chwilach życia i dziś znów w pełni się nim cieszy. Wrócił do pracy i może liczyć na bliskich. Jakiś czas temu pisaliśmy, że finansowo pomaga mu Małgorzata Rozenek, a teraz dowiadujemy się, że mężczyzna poznał trzeciego syna byłej żony.

Jacek Rozenek poznał Henryka Majdana

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan doczekali się pierwszego potomka. Po niespełna trzech latach starań "Perfekcyjnej" udało się w zeszłym roku zajść w ciążę i 10 czerwca na świat przyszedł Henryk. Chłopca już pokochali internauci - w sieci nie brakuje jego zdjęć. Poznał go też Jacek Rozenek.

Nie chcę o tym mówić. Jestem wdzięczny Małgosi za wszystko. Widzę, że ona jest zadowolona, a wszystko układa się cudownie – wyznał aktor w rozmowie z "Faktem".

Gwiazdor "Barw szczęścia" dodał, że jego synowie również są bardzo szczęśliwi, a brata przyjęli bardzo ciepło.

Małgorzata Rozenek - życie prywatne

Małgorzata Rozenek jest dziś jedną z najpopularniejszych gwiazd w kraju. Celebrytka, która niespełna miesiąc temu urodziła dziecko, jest na językach wszystkich, a internauci niemalże codziennie mają okazję do podziwiania jej pociechy na nowych zdjęciach. To jednak nie jej jedyny powód do radości. "Perfekcyjna" od ponad 14 lat jest mamą. W 2006 roku na świat przyszedł Stanisław, a cztery lata później Tadeusz. Obaj chłopcy są synami Jacka Rozenka, który był drugim mężem Małgorzaty. Wcześniej związana była z Łukaszem Bukaczewskim, którego poślubiła, studiując.

