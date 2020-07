Związek Ilony Felicjańskiej z Paulem Montaną wzbudzał wiele emocji. Szeroko komentowano zarówno zdrady, jakich dopuszczać miał się mężczyzna, jak i problemy z prawem, jakie modelka i jej ukochany mieli podczas wakacji w Miami. Wielu fanów martwiło się, że biznesmen ma zły wpływ na Ilonę Felicjańską. Ostatnio para zdecydowała się rozstać. Okazuje się jednak, że modelka nie może zakończyć tego etapu swojego życia tak szybko, jak by tego chciała.

Ilona Felicjańska w najbliższym czasie nie rozwiedzie się z Paulem Montaną

Z początkiem lipca Paul Montana postanowił ogłosić światu, że ponownie należy do grona singli. Biznesmen zmienił bowiem swój status na Facebooku na "wolny". Sama zaś modelka potwierdziła tę informację w rozmowie z "Super Expressem".

Już chyba czas przestać się oszukiwać, bo miłość, choćby była największa, nie może tak boleć… Tak boleć jak ta – wyznała szczerze.

Paul Montana nie do końca jest wolny - nadal pozostaje przecież w związku małżeńskim z Iloną Felicjańską. I chociaż możemy się domyślać, że modelka jak najszybciej chciałaby zakończyć ten rozdział swojego życia rozwodem, nie jest to wcale takie łatwe. Okazuje się bowiem, że nie będzie to możliwe w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Byli kochankowie wzięli bowiem swój bajeczny ślub 20 lutego 2020 roku w Londynie. Wedle brytyjskiego prawa, małżonkowie nie mogą złożyć wniosku o rozwód szybciej niż rok od zawarcia małżeństwa. Ilona Felicjańska ostatecznie zakończy więc niełatwą relację z Paulem Montaną najszybciej pod koniec lutego przyszłego roku. Jak donosi "Super Express", do tego czasu modelka zamierza być z byłym ukochanym w separacji.

Felicjańska i Montana nie raz zaskoczyli już opinię publiczną. Coś nami mówi, że ten rozwód może być bardzo medialny i nie obejdzie się bez prania brudów w prasie.