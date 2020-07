Anna Mucha poszła do teatru i uwieczniła to na Instagramie. Internauci mocno wkurzeni. "Co za egoizm"

Choć Anna Mucha częściowo wróciła już do pracy (nagrywa kolejne odcinki "M jak miłość"), to niestety nie może spełniać się w roli aktorki na deskach teatru. Gwiazda ubolewa, że będzie mogła zabawiać publiczność dopiero we września. Tęsknota za "drugim domem" była tak wielka, że gwiazda postanowiła wybrać się na pewien spektakl i była bardzo szczęśliwa. Zrobiła sobie na sali selfie w maseczce. Niestety, nie wszyscy podzielili jej entuzjam.

Anna Mucha skrytykowana za wyjście do teatru

Anna opublikowała w niedzielę zdjęcie z teatru. Aktorka pochwaliła się fanom, że w sobotni wieczór oddała się kulturze.

Wczoraj byłam w teatrze. Co prawda tym razem w charakterze widza, ale cóż to była za przyjemność, radość i emocje! I publiczność dopisała, było cudownie! I już się nie mogę doczekać, aż sama wrócę na deski i będę mogła Was bawić. Pamiętajcie, wracamy od września (mam nadzieję na 100%!) z "Pikantnymi" i "Przygodą z ogrodnikiem", a ja szykuję dla Was kolejne niespodzianki i sama nie mogę się już doczekać. Trzymajcie kciuki - czytamy w opisie pod postem.

Internauci pisali, że Mucha wygląda ślicznie i dobrze, że ma na twarzy maseczkę. Wiele osób stwierdziło jednak, że tak liczna publika w teatrze to czysta nieodpowiedzialność.

Co za egoizm. Z takim podejściem to świństwo w życiu się nie skończy. Gratuluję podejścia. Co tam, że rodzice umrą, ja kocham teatr!

Widzę, że dystans zachowany... Głowa przy głowie.

Jeżeli tak wygląda przyjemność, to ja podziękuję za taki teatr...

Anna rozpętała w sieci prawdziwą burzę, ale czy skoro ludzie tłumie przychodzą na wiece polityków, chodzą do restauracji, nie mogą chodzić do teatru?

