Izabela Janachowska wyjechała na luksusowe wakacje. Pręży się w basenie w brokatowym stroju. "Jest petarda"

Izabela Janachowska nigdy nie ukrywała, że kocha luksus. Udowodniła to między innymi podczas pierwszych urodzin swojego synka. Wystrój miejsca oraz tort był po prostu zachwycający! Zdjęcia z tego wyjątkowego dnia możecie obejrzeć TUTAJ. Specjalistka od organizacji ślubów postanowiła wykorzystać fakt, że niektóre kraje otworzyły już swoje granice dla turystów. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na upragnione wakacje!

Izabela Janachowska pręży się w Hiszpanii

Ekspertka ślubna opublikowała na Instagramie dwie wakacyjne fotografie. Janachowska wyleciała do Hiszpanii, a dokładnie do Palmy na Majorce. Widać, że pogoda rozpieszcza stęsknionych turystów! Gwiazda zatrzymała się w luksusowym hotelu i chętnie skorzystała z odkrytego basenu.

Pozowała do zdjęć w brokatowym, złotym stroju kąpielowym na jedno ramie. Okazuje się, że pochodzi on z sieciówki i możecie go kupić w H&M. Trzeba przyznać, że pozy Izabeli były bardzo ekstrawaganckie!

Internauci zachwycili się nie tylko widokiem, ale również figurą Janachowskiej.

Piękna figura!

Ale widok, zazdroszczę.

Jest petarda - pisali.

Obserwatorzy zastanawiali się, jak aktualnie wygląda sytuacja na lotniskach i w innych krajach. Celebrytka szybko przyszła z odpowiedzią.

Na Majorkę bez problemów można przylecieć? Są testy albo kwarantanna? - zapytała internautka.

Na lotnisku pomiar temperatury, są też specjalne oświadczenia do wypełnienia - zdradziła.

Też byście się wybrali na takie wakacje?