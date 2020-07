Sobotni mecz Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen w finale Pucharu Niemiec z pewnością przejdzie do historii. A na pewno Polacy zapamiętają go na długo. Bayern wygrał mecz w wynikiem 4:2, a zawdzięcza to nikomu innemu jak Robertowi Lewandowskiemu, który strzelił aż dwa gole. Dla napastnika oznacza to, że kończy sezon jako król strzelców Bundesligi, król strzelców Pucharu Niemiec i lider strzelców Ligi Mistrzów! Swojej dumy nie kryła największa fanka Roberta, czyli Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska dumna z męża

Trenerka opublikowała na Instagramie zdjęcie zrobione drużynie męża tuż po meczu. Robert trzyma na nim Puchar Niemiec. Anna przyznała, że od zawsze wspiera ukochanego. Tym razem robiła to jednak z ich wspólnego domu.

Mistrz. Puchar Niemiec. Podwójna Korona Strzelców. Mistrz Niemiec. Zawsze wspierałam osobiście... Tym razem z domu. Brawo kochanie!!!! - napisała pod zamieszczonym zdjęciem.

W komentarzach wylała się prawdziwa fala gratulacji. W końcu dla polskich kibiców to również ogromne wydarzenie.

Najlepszy! Duma!

Gratulacje. Wsparcie takich trzech kobiet na pewno czuje i z daleka.

Duma dla Polski!

Robert jest wielki. Teraz czekamy na wygraną w Lidze Mistrzów - pisali.

Robert z każdym kolejnym sezonem udowadnia, że jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy świata. Oczywiście dołączamy się do gratulacji!