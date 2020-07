Urodzinowa Marina zachwyca w sukience w panterkę. Pochwaliła się tortem. Miał trzy piętra i nawiązywał do jej pasji

3 lipca Marina Łuczenko-Szczęsna obchodziła swoje 31. urodziny. Z tej okazji jej ukochany, Wojciech Szczęsny, opublikował ich romantyczne zdjęcie z podróży do Wenecji i złożył żonie wyjątkowe życzenia. Możecie je przeczytać TUTAJ. Artystka uwielbia organizować wszelkie przyjęcia, co ostatnio udowodniła podczas drugich urodzin swojego synka. Byliśmy ciekawi, jak w tym roku Marina będzie świętować swój dzień. Póki co, pokazała tylko urodzinowy tort, ale już widać, że było na bogato!

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała tort urodzinowy

Wokalistka udostępniła na swoim Instagramie zdjęcia z imprezy urodzinowej. Na tę okazję wybrała krótką sukienkę w panterkę, która pięknie podkreśliła jej figurę. Trzeba przyznać, że Marina wyglądała zachwycająco! Jednak nie mogliśmy nie zwrócić uwagi na tort urodzinowy. Była to niespodzianka od Wojtka, który naprawdę się postarał.

Tort ma trzy piętra i składa się wyłącznie z trzech kolorów - białego, czarnego i złotego. Jedynymi zdobieniami są partytury, które nawiązują do największej pasji Mariny oraz napis z jej imieniem na szczycie wypieku.

Dziękuję bardzo wszystkim i każdemu z osobna za cudowne życzenia urodzinowe. Jestem bardzo wdzięczna za to, że ze mną jesteście i mnie wspieracie.Tak jak powiedziałam na story mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy na moich koncertach z nowym materiałem, który dla Was szykuję. PS. Dziękuję kochanie za piękny torcik - napisała pod postem.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo życzeń od fanów i znajomych Mariny.

Wszystkiego najlepszego, najpiękniejsza kobieto.

Aaa! Jaka piękna! Sto lat dla Ciebie!

Sto lat przepiękna! - pisali.

My również dołączamy się do życzeń! A tort wygląda smakowicie!