Serena Williams trenuje z trzyletnią córeczką. Mała Alexis kradnie show. Fani: Urocza

Serena Williams i jej mąż Alexis Ohanian trzy lata temu przywitali na świecie swoją pierwszą pociechę - Alexis. Tenisistka nie należy do grona gwiazd, które ukrywają wizerunek swoich dzieci. I tak sportsmenka chętnie publikuje fotografie, na których pozuje z uroczą dziewczynką. Tym razem Williams pochwaliła się, jak spędza czas z pociechą na korcie tenisowym.

REKLAMA

Serena Williams ćwiczy z córką

Serena Williams na Instagramie opublikowała zdjęcia i nagrania, na których widać, jak ćwiczy z małą Alexis. Obie panie mają na sobie takie same, fioletowe stroje i przyjmują podobne pozycje. Obie wyglądają też na zadowolone i widać, że dobrze się bawiły, a humor ich nie opuszczał.

Zatytułuj te zdjęcia - śmiała się gwiazda, w poście pod fotografiami.

ZOBACZ TEŻ: Serena Williams miała trzy (!) suknie ślubne. Na ślubie tłum gwiazd, ale takiej atrakcji nie widzieliśmy na żadnym weselu

Fani komentują

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani podjęli wyzwanie tenisistki i zaczęli wymyślać tytuły do opublikowanych przez nią zdjęć.

Najsłodsze co dziś zobaczysz - pisali.

Urodzone z rakietami - śmiali się inni.

Wiele osób zachwycało się też Alexis.

Urocza.

Jesteście do siebie takie podobne.

Wy też widzicie podobieństwo?

Serena Williams o córce

Serena Williams nie kryła, że poród był dla niej bardzo trudnym przeżyciem. Tenisistka zmagała się z komplikacjami poporodowymi, które omal nie doprowadziły do jej śmierci. Na szczęście Williams doszła do siebie. Szybko wróciła też do formy i wróciła na kort.