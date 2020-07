Małgorzata Rozenek wybrała się do fryzjera. Lekka zmiana, ale fanki zachwycone. "Ślicznie pani w tym kolorze"

10 czerwca Małgorzata Rozenek przywitała na świecie trzeciego syna. Gwiazda urodziła bowiem pierwszego potomka Radosława Majdana, Henryka. Od ponad trzech tygodni szczęśliwi rodzice raczą fanów pięknymi fotografiami maleństwa i ciężko znaleźć na ich instagramowych kontach treści niezwiązane z maluchem. W sobotę "Perfekcyjna" wrzuciła jednak do sieci nieco inne zdjęcie. Zaprezentowała odświeżoną fryzurę tuż po wyjść od zaufanej specjalistki. Internauci zachwyceni.

Małgorzata Rozenek odświeżyła fryzurę

Gwiazda TVN-u zaledwie dwa tygodnie po porodzie wróciła do pracy. Rozenek kilka dni temu weszła na plan piątej edycji show "Projekt Lady" i sporo czasu spędza w pałacyku w Rozalinie. W sobotę miała jednak wolne i postanowiła w pełni zadbać o swój wygląd. Wybrała się do fryzjera i lekko zmieniła kolor włosów.

Jak można było się spodziewać, fani ochoczo komentowali jej post. Komplementom nie było końca.

Rewelacja! Pięknie!

Ślicznie pani w tym kolorze.

Wow!

Choć na głowie Małgorzaty nie zadziało się zbyt wiele nowego, trzeba przyznać, że wygląda kwitnąco. Widać, że macierzyństwo jej służy. Ponoć gwiazda coraz częściej wysypia się w nocy. Henryk rzadko się budzi, a jeśli nawet, to z wielką chęcią wstaje do niego dumny tata. Radosław świetnie sprawdza się w roli ojca, ale czy może to kogoś dziwić? O dziecko z Małgorzatą starał się przez niespełna trzy lata, więc kiedy Henryk przyszedł już na świat, radości nie ma końca.

