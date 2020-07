Małgorzata Trzaskowska zapowiada, że nie będzie milczącą pierwszą damą. "Będę głosem kobiet. Nic o nas bez nas"

Kampania prezydencka trwa. To ostatnia prosta przed drugą turą wyborów, która odbędzie się już niedługo, bo w niedzielę 12 lipca. W związku z tym kandydaci robią wszystko, by zyskać poparcie rodaków. Podróżują po całej Polsce i przedstawiają swój program wyborczy. Zarówno Andrzeja Dudę, jak i Rafała Trzaskowskiego, wspierają całe rodziny, a przede wszystkim ich żony. W końcu pretendują one do roli pierwszej damy. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o Małgorzacie Trzaskowskiej, która niedawno zadebiutowała w mediach społecznościowych. Niedawno żona obecnego prezydenta Warszawy opublikowała film skierowany do kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda uczcił urodziny swojej żony

Małgorzata Trzaskowska zwróciła się do kobiet

Małgorzata Trzaskowska aktywnie wspiera męża podczas kampanii prezydenckiej. Prężnie działa w mediach społecznościowych i zadeklarowała, jak widzi siebie w roli Pierwszej Damy. Okazuje się, że żona obecnego prezydenta Warszawy nie zamierza milczeć w istotnych kwestiach społecznych. Zapowiedziała, że chce wspierać kobiety w całym kraju. Niestety nierówności między kobietami a mężczyznami w Polsce wciąż są na porządku dziennym. Dotyczą przede wszystkim kwestii zdrowotnych, wysokości wynagrodzeń, blokowania kariery (tak zwany szklany sufit), przemocy fizycznej i psychicznej, a także mowy nienawiści.

Będę głosem kobiet w sprawach dla nas najważniejszych. Nic o nas bez nas. My, Polki, tworzymy wspólnotę. Razem mamy super moc. Bądźcie ze mną - napisała pod filmem.

Małgorzata Trzaskowska zapowiedziała niedawno, że planuje zostać rzeczniczką praw kobiet. Będzie walczyła o równe szanse dla obu płci i pochyli się nad problemami milionów Polek. Zadeklarowała to podczas ostatniego przemówienia na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, gdy towarzyszyła swojemu mężowi. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ. Wszystko wskazuje na to, że żona Trzaskowskiego nie zamierza być milczącą pierwszą damą. Wyraźnie zaznaczyła, że aktywność ma we krwi.