Radosław Majdan spędza popołudnie z "synkami" i docenia grzeczne zachowanie małego Henryka. "Cudowny widok"

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek długo starali się o wspólne dziecko. Kiedy ich upragniona pociecha wreszcie przyszła na świat, celebryci nieustannie chwalą się rodzicielstwem w mediach społecznościowych, a mały Henryk stał się prawdziwą gwiazdą Internetu. "Perfekcyjna" uwielbia kolekcjonować na swoim instagramowym profilu fotografie, za pomocą których uwiecznia rodzinne momenty i więź dumnego ojca z synkiem. Były bramkarz z niezwykłą troską opiekuje się swoim potomkiem. Właśnie pochwalił się spędzonym z nim popołudniem.

Henryk Majdan jest "bardzo grzeczny"

Radosław Majdan opublikował na Instagramie kolejne zdjęcie z Henrykiem. Tym razem wybrał się z nim na spacer i spędził z maluchem słoneczne popołudnie. Troskliwemu tacie czas umilał jeszcze jeden "synek" - pies George, którego bramkarz niewątpliwie traktuje jak członka rodziny. Zobaczcie, jak prezentuje się ta urocza trójka!

Mąż Małgorzaty Rozenek udostępniając zdjęcie, przy okazji zdradził, czy Henryk jest grzecznym chłopcem. Wygląda na to, że maluch to istny aniołek, co potwierdzają słowa Radosława.

Piękne popołudnie z moimi "Synkami”. Henryk jak zawsze bardzo grzeczny i kochany - czytamy we wpisie sportowca.

Internauci od razu zareagowali na rodzinną fotografię, żywo ją komentując. Fani Radka zauważyli, że drugi "synek" również wydaje się być grzeczny, pomimo tego, że niedawno został przyłapany na kradzieży smoczków Henryka.

A Giordziunio niegrzeczny? Widać po mordce, że grzeczny.

Dobre synki!

Cudowny widok!

Wy również lubicie patrzeć na szczęście Radosława?