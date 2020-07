Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein od dłuższego czasu cieszą się szczęściem rodzinnym. Na ich profilach w mediach społecznościowych nieustannie pojawiają się fotografie potwierdzające ich sielskie życie. Popularni małżonkowie na stałe mieszkają w Warszawie i to właśnie w stolicy wypełniają zawodowe obowiązki, jednak podczas pandemii ich głównym miejscem pobytu stała się posiadłość w Gałkowie, która dotychczas pełniła jedynie funkcję azylu i kojarzyła się z ucieczką od miejskiego zgiełku. Stadnina koni, wieś i natura - przez ostatnie miesiące były ich codziennością i okazuje się, że dziennikarz i jego żona wcale od tej codzienności nie chcą uciekać. Zastanawiają się nad przeprowadzką na Mazury.

Piotr Kraśko przeprowadzi się z rodziną na Mazury?

Gałkowo było dla rodziny dziennikarza miejscem, w którym spędzali wolne dni lub wakacje, odpoczywając od obowiązków i szybkiego tempa życia w mieście. Pandemia zmusiła zarówno Piotra, jak i Karolinę, do zwolnienia. Razem z dziećmi zamieszkali na mazurskiej wsi i korzystali z uroków natury. To właśnie tam żona prowadzącego "Dzień Dobry TVN" odnalazła spokój.

Spokój - rzadko spotykane zjawisko w obecnych czasach. Ja go tylko osiągam w moim ukochanym Gałkowie.

Okazuje się, że wspomniany spokój doceniły również pociechy pary. Dzieci Karoliny i Piotra bardzo przyzwyczaiły się do wiejskiego stylu życia i nie chcą wracać do stolicy. Kraśko i Ferenstein rozważają przeprowadzkę do Gałkowa na stałe, która wiązałaby się z organizowaniem codzienności na nowo.

Nie da się ukryć, że mamy dylemat. Chcą zostać tutaj i uczyć się online albo zmienić szkołę - wyznał dziennikarz w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo".

Myślicie, że Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein zdecydują się na tak odważny krok, by zamieszkać na wsi i porzucić miejskie życie?