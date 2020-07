Agnieszka Sienkiewicz zachwyca się swoim ogrodem. "Piękna ta dżungla"

Agnieszka Sienkiewicz spełnia się zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Świetnie odnajduje się w roli mamy i pokazuje na Instgaramie płynącą z rodzicielstwa satysfakcję i ogromną radość. Do tej pory zazwyczaj podziwialiśmy świetną figurę gwiazdy, po której nie widać najmniejszych oznak dwóch porodów. Teraz jednak obiektem zachwytu internautów stał się bajeczny ogród Agnieszki. Anna Starmach porównała go do pięknych terenów i krajobrazów Bali. Sami zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz świetną figurę utrzymuje dzięki ćwiczeniom z Anną Lewandowską!

Bujny ogród Agnieszki Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz nie prowadzi iście celebryckiego życia. Rzadko kiedy pokazuje w mediach społecznościowych członków swojej rodziny, jednak lubi podzielić się z użytkownikami Instagrama swoimi przemyśleniami czy skrawkiem krajobrazów, którymi przyszło jej się otaczać. Najnowsze zdjęcia na profilu aktorki mogą wzbudzić zazdrość niejednego internauty, ponieważ przedstawiają bajkowy ogród, którym Agnieszka może cieszyć się na co dzień. To prawdziwa dżungla, a Sienkiewicz "tonie" w bujnej roślinności.

Trochę nam się dżungla w ogrodzie zrobiła w tym roku... Tonę w niej - czytamy we wpisie aktorki.

Zdjęcia skomentowała Anna Starmach, która porównała rajskie widoki do piękna natury na Bali:

To nie Bali? - zapytała z humorem.

Inni internauci również pokusili się na wyrażenie pozytywnej opinii na temat załączonej fotografii.

Jak w tajemniczym ogrodzie...

Piękna ta dżungla!

Boże, jaki Ty masz wspaniały ogród.

Agnieszka już pod wcześniejszymi postami otrzymywała od fanów prośby o zaprezentowanie swojej działki:

Pokaż swój ogródek jako inspirację!

Aktorka namówiła Was do posadzenia roślin?