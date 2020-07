18-letnia Klaudia Gawor wzięła udział w trzeciej edycji programu "X Factor". W tej wystąpili również m.in. Maja Hyży, Filip Mettler czy Wojciech Ezzat. Nastolatka wówczas należała do grupy Kuby Wojewódzkiego, a w finałowym odcinku pokonała Grzegorza Hyżego, który po udziale w programie zrobił karierę. Edyta Górniak wróżyła sukces Klaudii, z którą wystąpiła w wielkim finale. Gwiazda mówiła, że młoda piosenkarka ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Co ciekawe, Klaudia zniknęła z show-biznesu na wiele lat i dopiero teraz 25-latka postanowiła spróbować sił na scenie. Wydała nowy utwór, który zapowiada debiutancką płytę.

Klaudia Gawor opublikowała nową piosenkę

Na platformach steamingowych i YouTubie pojawiła się nowa piosenka "Jesteś Ikoną". Póki co, nie opublikowano teledysku do utworu, ale sam kawałek jest bardzo taneczny. Klaudia namawia do tego, aby każda dziewczyna i kobieta wierzyła w siebie i nie dała sobie wmówić, że jest inaczej.

Klaudia intensywnie pracuje nad nowym materiałem, a zdjęciami z pracy chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jej narzeczony Kuba, jest pasjonatem fotografii, dlatego na Instagramie wokalistki nie brakuje profesjonalnych ujęć.

Gawor pod koniec lutego ruszyła z kanałem z YouTubie, gdzie zapowiedziała wydanie pierwszej płyty. Do tej pory w sieci ukazał się tylko teledysk do piosenki nagranej zaraz po finale programu "X Factor", ale najnowszy utwór znacznie różni się od tego nagranego na potrzeby telewizyjnego show.

Na pierwszy krążek Klaudii Gawor czekają głównie jej fani. W komentarzach podkreślają, że nie mogą się doczekać, aż usłyszą cały materiał, nad którym dziewczyna pracowała w ostatnim czasie.