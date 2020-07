Jolanta Pieńkowska od 2006 roku związana jest z telewizją TVN. W 2014 roku dała się poznać widzom jako gospodyni "Dzień Dobry TVN". Później w TVN Style, razem z Pauliną Młynarską, prowadziła show "Miasto kobiet". Miała także swój autorski format "Druga strona medalu". Szersza publiczność zapamiętała ją też jako prowadzącą "Faktów o świecie". Pod koniec 2018 roku Jolanta Pieńkowska przestała pojawiać się na antenie TVN24 BiS, gdzie prowadziła program "Fakty o świecie". Wówczas stacja wydała specjalne oświadczenie, z którego wynikało, że Pieńkowska sama, z powodów osobistych, chciała zniknąć na jakiś czas z show-biznesu (więcej na ten temat TUTAJ).

Pod koniec 2019 roku dziennikarka powróciła do zawodu. W TVN24 BiS prowadziła jedno z wydań "Faktów o świecie". Teraz okazuje się, że Pieńkowska dostała kolejny program, i to w TVN24.

Jolanta Pieńkowska wraca w wielkim stylu

Jolanta Pieńkowska 3 lipca dołączyła do obsady "Faktów po południu", programu emitowanego w TVN24 w godzinach wysokiej oglądalności, czyli od 16 do 17.30 w TVN24. Dotychczas program prowadzili Anita Werner, Piotr Marciniak i Diana Rudnik. Jako donoszą WirtualneMedia, nie wiadomo, czy Jolanta Pieńkowska na stałe zagości w programie, czy też występuje w nim gościnnie.

Być może powrót Jolanty Pieńkowskiej do TVN24 to pierwszy krok do tego, by kariera dziennikarki znów nabrała rozpędu.

Jolanta Pieńkowska Screen ''Fakty po południu' TVN

Myślicie, że Pieńkowska znów może stać się jedną z czołowych twarzy TVN-u?