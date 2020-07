Bezrobotny Kamil Durczok zarabia ponad tysiąc złotych dziennie. Wszystko dzięki luksusowej willi

Kamil Durczok dzięki pracy w mediach zarobił sporo pieniędzy. W tym czasie zainwestował w nieruchomość, która teraz przynosi mu korzyści finansowe. Były prezenter "Faktów" TVN zdecydował się bowiem udostępnić na wynajem posiadłość w Szczyrku. Willa nie należy do najtańszych, ale jest imponująca.

Kamil Durczok wynajmuje dom w górach

Willa byłego dziennikarza jest położona tuż przy wyciągu narciarskim Kaimówka. Posiadłość jest wyposażona w sześć sypialni i może pomieścić 11 osób. W domu odnajdziemy luksusową marmurową kuchnię, przestronny salon z wygodnym wypoczynkiem i kominkiem. Posiadłość dostarcza także sporo rozrywek, do dyspozycji gości jest bowiem basen, jacuzzi i sauna. Jest jakby luksusowo! Zdjęcia posiadłości znajdziecie w naszej galerii.

Górski dom Kamila Durczoka można wynająć minimalnie na dwie doby. Im większa liczba osób, tym koszt wynajęcia się zwiększa. Jeśli chcielibyśmy wynająć dom dla maksymalnej liczby osób na dwie noce, to właściciel posiadłości za jedną noc może zarobić ponad 1400 złotych. Dom cieszy się sporą popularnością i goście póki co zostawiają same pozytywne komentarze.

Problemy Kamila Durczoka

Prezenter w mediach społecznościowych relacjonuje wyjście z nałogu, a ostatnio na Facebooku zamieścił rozległy wpis na temat stanu zdrowia. Latem ubiegłego roku Kamil Durczok spowodował kolizję pod wpływem alkoholu. Dziennikarz uderzył w pachołek rozdzielający jezdnię na trasie A1. W wydychanym powietrzu miał 2,6 promila. Wkrótce zasiądzie na ławie oskarżonych, a ostatnio poinformowano, że jest już akt oskarżenia.