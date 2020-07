Książę Harry i Meghan Markle kilka miesięcy temu odeszli z rodziny królewskiej, by żyć z dala od medialnego szumu. Teraz wyraźnie widać, że kiepsko im to wyszło, bo wciąż budzą ogromne emocje i nie znikają z pierwszych stron gazet. Teraz jeden z amerykańskich tabloidów twierdzi, że książę Harry porzucił Meghan i wrócił do Wielkiej Brytanii.

Książę Harry porzucił Meghan Markle?

Na okładce najnowszego wydania "Woman's Day" możemy zobaczyć złą Meghan Markle i rzekomego księcia Harry'ego na lotnisku. Sensacyjny tytuł głosi, że Harry porzucił Meghan oraz "wsiadł do samolotu i nie obejrzał się za siebie". To oczywiście nie wszystko, bo tabloid donosi również, że obecność Harry'ego na lotnisku to nie jest jedyny dowód na rozstanie pary. Podobno w dawnej posiadłości Meghan i Harry'ego we Frogmore Cottage ktoś właśnie zamieszkał i zdaniem "Woman's Day" ma to być właśnie Harry.

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nagle Harry miały porzucić Meghan, to i tu tabloid przychodzi z pomocą oraz odpowiedzią. Twierdzi mianowicie, że Harry był rozczarowany amerykańskim życiem. Podobno z jego planów nic nie wyszło - działalność charytatywna nie wypaliła, Meghan nie dostała żadnej większej roli.

Doszło do tego, że Harry wymykał się w środku nocy i snuł po ulicach. W końcu powiedział dość. Nie czuł się szczęśliwy. Ten związek od początku skazany był na porażkę - powiedział informator gazety.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że informacje te mają raczej mało wspólnego z prawdą i to z prostych względów. Przede wszystkim para przesunęła uruchomienie organizacji charytatywnej Archewell, ponieważ skupiła się na pomocy ofiarom wirusa, a także wspierała ruch Black Lives Matter. Co więcej, ostatnio portal Page Six informował, że Meghan i Harry rozpoczną pracę w znanej korporacji. Podpisali już kontrakt z prestiżową Harry Walker Agency, która współpracuje między innymi z Barackiem i Michelle Obamami czy Billem i Hillary Clintonami. Para podobno ma wygłaszać przemowy i prowadzić wykłady dla korporacji. Przede wszystkim będą one dotyczyły społecznych tematów. Wygląda więc na to, że "Woman's Day" uprawia niezłe bajkopisarstwo!