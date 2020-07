Zenek Martyniuk nie rozpacza nad tym, że przez kilka miesięcy nie miał możliwości koncertować. Chociaż prowadzi ze swoją wybranką wystawne życie, nie musi się ograniczać. Żona wokalisty, chętnie chwali się ekskluzywną garderobą, w której królują kreacje od najlepszych domów mody. Teraz, Danuta nie będzie musiała rezygnować z tych udogodnień, a Zenek nie martwi się o domowy budżet. Wystąpił w reklamie sieci sklepów z urządzeniami elektronicznymi i sporo na tym zarobi.

Zenek Martyniuk zarobi fortunę, dzięki udziałowi w reklamie

Do tej pory na oficjalnym profilu Media Markt na YouTubie pojawiły się dwa pierwsze filmiki z udziałem króla disco polo. To zapowiedź kampanii, która miała ruszyć w kwietniu. Spoty reklamowe "Lata z Zenkiem" będą publikowane przez całe wakacje, a "Super Express" dotarł do informacji, że za 34-sekundowe nagranie muzyk zarobił okrągły milion złotych.

Już od dłuższego czasu mówiło się, że największe marki zabiegają o udział Martyniuka w ich kampaniach promocyjnych. Wcześniej założyciel zespołu Akcent promował napój energetyczny Zenek Energy Drink. Od 2017 roku współpracował z siecią marketów Arhelan. Na terenie wybranych sklepów spotkał się z fanami i reklamował swój produkt.

Jesteśmy pewni, że zarówno firma, jak i sam Zenek Martyniuk będą zadowoleni z efektów kampanii. W końcu Polacy uwielbiają disco polo.