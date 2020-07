Andrzej Duda dotąd nie mówił o relacjach z córką. Teraz wyznaje: Mamy różnice w wielu sprawach

Andrzej Duda niewiele mówi na temat córki. Teraz jednak, kiedy kampania prezydencka jest w punkcie kulminacyjnym, nie wahał się opowiedzieć o tym, jak układają się jego relacje z Kingą Dudą. Okazuje się, że 25-latka nie zawsze zgadza się z ojcem.

Zobacz wideo Andrzej Duda wypowiedział się na temat związku swojej córki

Andrzej Duda o relacjach z córką

Niebawem przed nami II tura wyborów prezydenckich. Andrzej Duda nie zgodził się jednak stanąć do debaty z Rafałem Trzaskowskim. Udzielił za to wywiadu Telewizji Polsat. Urzędujący obecnie prezydent musiał odpowiedzieć na pytanie, co według niego spowodowało, że coraz mniej młodych wyborców na niego głosuje (przypomnijmy, że w I turze wyborów prezydenckich w 2015 roku poparcie dla PAD wyborców w przedziale wiekowym 18-29 lat wynosiło 41%, obecnie jest to jedynie 19,3%. W tegorocznych wyborach najwięcej głosów Duda zebrał od wyborców w wieku 60+). Aby wyjaśnić ten mocny spadek, odwołał się do swoich relacji z dorosłą już córką.

Myślę, że młodzi zawsze są tacy trochę "anty" tym, którzy akurat rządzą. Taka jest natura młodych, że oni zawsze są trochę zbuntowani, zawsze trochę kontestują - mówił Andrzej Duda. Przecież ja też wychowałem córkę, która już dzisiaj jest dorosła, ale też pamiętam jej młode lata. Do dzisiaj mamy różnice w wielu sprawach, ona ma swoje zdanie, ja mam swoje, więc doskonale to rozumiem. Ale ja przez całe to pięć lat wspierałem młodych - przyznał.

Niestety, prezydent nie wyjaśnił, w jakiż to kwestiach jego córka się nim nie zgadza. Przekonuje was takie tłumaczenie Andrzeja Dudy?

Andrzej Duda o córce

Dotychczas Andrzej Duda nie był zbyt wylewny i w przestrzeni publicznej niewiele mówił o córce. Jakiś czas temu, odpowiadając na pytania internautów, przyznał jedynie, że serce Kingi jest już zajęte. W mediach społecznościowych pochwalił się też, że 25-latka ukończyła studia prawnicze. Kinga Duda nie towarzyszyła ojcu podczas wieczoru wyborczego (szerzej na ten temat pisaliśmy TUTAJ)

