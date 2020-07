Rafał Trzaskowski walczy obecnie o urząd prezydenta i robi wszystko, by w drugiej turze wyborów pokonać Andrzeja Dudę. Teraz szykuje dla wyborców "coś specjalnego" wraz z żoną, Małgorzatą. Para nagrywa niespodziankę w jednym ze swoich pokoi, a my zwracamy uwagę na jego wystrój.

Rafał Trzaskowski pokazał pokój

Kandydat na prezydenta i jego żona są aktywni na Instagramie i chętnie prezentują na nim kulisy prywatnego życia. Jakiś czas temu żona polityka opublikowała archiwalne zdjęcia z dzieciństwa, a sam Rafał Trzaskowski pochwalił się dawną fotografią z tatą. Tym razem nadszedł czas, by pokazać wnętrza mieszkania. Na najnowszym zdjęciu na profilu Rafała Trzaskowskiego (identyczna fotografia znalazła się także na profilu Małgorzaty) możemy podziwiać go z żoną w pokoju, który wygląda na osobisty gabinet.

Szykujemy dla Was coś specjalnego! - napisał Rafał Trzaskowski w opisie do zdjęcia.

W pokoju polityka nie brakuje komody na książki, wygodnej szarej kanapy i okrągłego drewnianego stołu, przy którym właśnie siedzi małżeństwo. Książki znalazły również miejsce na parapecie obok złotej figurki. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy, to niemal dosłownie stos płyt, które wypełniają przestrzeń obok okna. Widać, że para uwielbia muzykę. W końcu nie każdy może pochwalić się tak imponującą kolekcją. Internauci również zwrócili na to uwagę.

Te płyty CD! Szanuję!

Jak wy po tam po te płyty wchodzicie? - komentują internauci.

Oczywiście nie zabrakło też domysłów i spekulacji na temat niespodzianki, którą szykuje para. Niektórzy podejrzewają, że będzie to "live z przeprowadzki do pałacu prezydenckiego". A wy jak myślicie, co szykują Rafał i Małgorzata Trzaskowscy?