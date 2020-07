Córka Jana Borysewicza skończyła 23 lata. Jak wygląda? Ma zadatki na modelkę

Jan Borysewicz, odkąd rozpoczął karierę muzyczną, prowadził życie rockandrollowca. Muzyk i współzałożyciel zespołu Lady Pank wielokrotnie wmieszany był w medialne afery i równie często wspominał publicznie o wyrozumiałości swojej rodziny. Lider popularnej grupy ma dwie córki: 40-letnią Joannę z pierwszego małżeństwa oraz 23-letnią Alicję ze związku z Patrycją Sinkowską. To właśnie młodsza z jego pociech obchodziła w ostatnich dniach urodziny. Dumny ojciec pochwalił się na Instagramie archiwalną fotografią z dzieckiem. Jak teraz wygląda Ala? Ma figurę modelki!

Córka Jana Borysewicza skończyła 23 lata

Jan Borysewicz opublikował w mediach społecznościowych wzruszający post, w którym złożył urodzinowe życzenia młodszej córce i wyznał jej publicznie miłość. Muzyk opatrzył wpis uroczą archiwalną fotografią, na której został uchwycony moment pocałunku ojca z małą dziewczynką.

Kochanie, wszystkiego najlepszego na Twoje 23. urodziny. Kocham Cię - czytamy na profilu rockmana.

Jak wygląda córka Borysewicza? Jest z pewnością do niego bardzo podobna i może poszczycić się nienaganną figurą. Wystarczy przejrzeć media społecznościowe Alicji, by zobaczyć, że ma zadatki na prawdziwą modelkę. Według ustaleń dziennikarzy portalu "Jastrząb Post" dziewczyna aktualnie mieszka z matką we Włoszech i ukończyła prawo na Università Roma Tre. Od zawsze wspierała ojca w walce z nałogami i miała z nim świetny kontakt. 23-latka znalazła już miłość i nieustannie publikuje na Instagramie zdjęcia z ukochanym.

