Pamiętacie Nel z "W pustyni i w puszczy"? Karolina Sawka zaintrygowała fanów zdjęciem topless. "Aż tak gorąco?"

Karolina Sawka skradła serca sympatyków "W pustyni i w puszczy". To właśnie w kultowej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza wcieliła się w postać kilkuletniej Nel, grając u boku filmowego Stasia, czyli Adama Fidusiewicza. Znawcy kina wróżyli małej wówczas dziewczynce dużą karierę aktorską, jednak Karolina na jakiś czas zrezygnowała z medialnego świata i skupiła się na nauce. Powróciła ze zdwojoną siłą tuż po ukończeniu szkoły średniej, dostając się do Szkoły Filmowej w Łodzi. Dołączyła do obsady popularnych seriali i rozwija talent w różnych projektach artystycznych. Prężnie działa też na Instagramie. Kiedyś zaskoczyła internautów fryzurą, a teraz zaintrygowała odwagą. Pokazała się w wersji topless!

Karolina Sawka z "Pustyni i w puszczy" topless

Internauci są przyzwyczajeni do widoku skąpo ubranych celebrytów. Jednak, gdy zobaczyli w takim wydaniu Karolinę Sawkę, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Wciąż kojarzą ją z małą dziewczynką, która skradła ich serca w przygodowym filmie o Stasiu i Nel. Czas leci, a aktorka jest już dorosła i nie wstydzi się pokazywać naturalnego piękna swojego ciała. W mediach społecznościowych opublikowała klimatyczną fotografię, na której pozuje topless. Biust zasłania jedynie kapeluszem.

Użytkownicy Instagrama żywo zareagowali na odważne zdjęcie, żartobliwie pytając, czy to wysoka temperatura zmusiła 28-latkę do negliżu.

Aż tak gorąco?

Gorąco tam u Was!

Trzeba przyznać, że Karolina wygląda niezwykle dojrzale. Czy w końcu uda jej się zerwać łatkę niewinnej i dziewczęcej Nel?