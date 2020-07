Antek Królikowski spotyka się z Joanną Opozdą? Kilka dni temu ex podziękowała mu za półtora roku związku

Antek Królikowski nie może narzekać na brak atencji ze strony płci pięknej. Aktor naprawdę rzadko kiedy bywa singlem i zawsze związany jest z atrakcyjnymi kobietami, które szybko wkupują się w łaski jego fanek. Przez ostatnie półtora roku spotykał się z niejaką Kasią, która nie chciała być osobą publiczną, więc nie wiemy o niej zbyt wiele. Para rozstała się jednak kilka dni temu, a internauci już spekulują, że serce ulubieńca Patryka Vegi znów jest zajęte. Ponoć spotyka się z Joanną Opozdą.

Zobacz wideo Antek Królikowski wrócił na Instagram

Antek Królikowski spotyka się z Joanną Opozdą?

Plotki pojawiły się już jakiś czas temu, kiedy Antek i Joanna pojawili się na urodzinach Gabi Drzewieckiej. Informator "Pudelka" twierdzi, że para nie odstępowała się na krok i bawiła się ze sobą świetnie.

Antek i Aśka weszli i bawili się razem na tej imprezie, ale trudno było stwierdzić czy jako para, czy dobrzy znajomi - donosi nasze źródło.

Internauci pisali, że Antek i Joanna mają się ku sobie, jeszcze zanim media zaczęły się nimi interesować. "Pudelek" podaje przykładowe komentarze czytelników.

Antek zaczął się z Asią Opozdą spotykać.

Antek szedł tydzień temu z Joanną Opozdą za rękę po Starym Mieście.

Próbowaliśmy skontaktować się z aktorką w sprawie zweryfikowania tych rewelacji, jednak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać, aż któraś ze stron potwierdzi, lub zdementuje doniesienia. Tymczasem już teraz życzymy im wszystkiego, co najlepsze!

Antek Królikowski - związki

Zdecydowanie najbardziej medialnym związkiem aktorka był ten z Julią Wieniawą. Para chętnie publikowała w sieci wspólne zdjęcia i pojawiała się na branżowych eventach. Zanim jednak Antek związał się z młodą gwiazdą, spotykał się z Kasią Sawczuk, która zasłynęła w czwartej edycji "The Voice of Poland", w którym pod skrzydłami Justyny Steczkowskiej dotarła aż do ścisłego finału. Już za kilka miesięcy będziemy mogli oglądać wokalistkę na wielkim ekranie. Sawczuk zagra w "Dziewczynach z Dubaju".

