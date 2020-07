Joanna Krupa zabrała córkę do Warszawy. Chce pokazać jej kraj. "Kocha Polskę i chce tą miłością zarazić Ashę"

Joanna Krupa w listopadzie 2019 roku urodziła pierwsze dziecko. Świeżo upieczona mama tuż po porodzie pokazała córkę w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, z powrotem do pracy również nie chciała zwlekać. Kilka dni temu przyjechała do Warszawy, aby rozpocząć pracę na planie "Top Model". Zabrała ze sobą córkę. To pierwszy raz, gdy mała Asha odwiedza nasz kraj.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Marcin Tyszka zachęca do udziału w "Top Model" okropnym wpisem. "Boczki zrzucamy". Internauci: Kilogramy można zrzucić, brak kultury pozostanie

Joanna Krupa będzie zwiedzać Polskę z córką

Mimo że Joanna Krupa wychowała się w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam mieszka na stałe, to za każdym razem podkreśla, jak Polska jest dla niej ważna. Modelka chce, aby kraj, w którym się urodziła, również był istotny dla jej córki. Nie wyobrażała sobie zostawiać dziecka na tak długo w USA, więc zabrała je ze sobą. Co więcej, planuje pokazać Ashy nie tylko Warszawę, ale również inne ważne dla niej miejsca.

Asia kocha Polskę i chce tą miłością zarazić Ashę. Rok temu zwiedzała nasz kraj z mężem Douglasem. Na pewno wybiorą się z córeczką do Krakowa i nad Bałtyk, bo te miejsca są jej sercu szczególnie bliskie. No i w końcu naje się pierogów, bo one nigdzie jej tak nie smakują, jak u nas - mówi informator dziennika "Fakt".

Córka Joanny Krupy ma dopiero osiem miesięcy, więc obawiamy się, że niewiele zapamięta z tych wojaży po Polsce. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie to jej ostatnia wizyta w naszym kraju. Z pewnością modelka o to zadba.