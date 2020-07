Michał Wiśniewski nie wytrzymał i zabrał głos w sprawie polityki. Swoje słowa skierował jednak nie do kandydatów, a wyborców, których zachowanie rozjuszyło wokalistę. Wypowiedział się także na temat swoich znajomych celebrytów oraz fanów jego twórczości.

REKLAMA

Zobacz wideo

Michał Wiśniewski komentuje zachowanie wyborców. Nie szczędzi słów krytyki

Piosenkarz dał upust emocjom w kilkuminutowym nagraniu, które umieścił w mediach społecznościowych. Filmik dostępny jest na instagramowym profilu Wiśniewskiego. Muzyk skierował swoje słowa w stronę znajomych i obserwatorów, którzy prezentują podobne stanowisko. Nazwał ich "patointeligencją".

Zwracam się do tej całej "patointeligencji", która po części jest również w moich znajomych na Facebooku, obserwuje mnie na Instagramie itd. Jest to mega słabe, bo abstrahując od tego, kto dzieli tę Polskę tak naprawdę, to teraz wy pokazaliście, że w dużym stopniu to zależy od was. Mam absolutnie wyje....e, co myślicie o moich małżeństwach, co myślicie o mojej muzyce. Ja rozumiem, że można mieć różne gusta, z estetyką się nie dyskutuje i całe 25 lat, które jestem na tym rynku, musiałem tłumaczyć się, co robię nie tak, co robię źle, że jestem w ten sposób hejtowany. To jest oczywiście słabe, ale ok. Rozumiem, że poddaję się krytyce i tym samym muszę znosić te wszystkie docinki. Przez tyle lat musiałem znosić, że jestem Polską "C", Polską "D", "E", dla której gram. Moją publiczność wyzywano od plebsu i jakby nieszczególnie moja publiczność się tym przejmowała - zaczął.

Po obszernym wstępie wokalista przeszedł bezpośrednio do polityki. Nie przebierał w słowach. Zwrócił uwagę na to, że Polskę dzielą osoby uważające się za inteligentne.

Teraz jesteśmy po wyborach. Fajnie, że każdy ma swojego kandydata - mój nie przeszedł do drugiej rundy. Jest ok, stoję przed kolejnym wyborem, nie będę o nim opowiadał. Ale mega wku....a mnie po prostu to, że nie potraficie zapanować nad swoimi emocjami i tworzycie kategorie ludzi mieszkających na wsi, mieszkających w jakimś tam regionie. Wy ludzie inteligentni z zasady, co absolutnie z mądrością nie idzie w parze, teraz to wy dzielicie Polskę. Jeżeli ktoś już starał się ją przez te lata dzielić, to oczywiście robił mega źle, a teraz robicie to wy i to wy jesteście na tym froncie - skrytykował Wiśniewski.

Muzyk podsumował także podejście konkretnych grup osób do tematu polityki. Walka o kandydata to jedno, sposób, w jaki się to robi, jest już odmienną kwestią. Używanie niekulturalnych słów i nadmiernej ilości znaków interpunkcyjnych nie podoba się Wiśniewskiemu. Polecił wszystkim wrzucenie na luz i zastanowienie się nad swoim zachowaniem.

Nie pochodzę z dobrego domu. Ale mnie uczono, że trzeba rozmawiać. Na argumenty, a nie na obrażanie od plebsu - dodał muzyk.

Trzeba przyznać, że słowa Michała dają do myślenia. Trafnie skomentował sytuację?