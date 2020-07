Agnieszka Kaczorowska we wrześniu będzie obchodziła drugą rocznicę ślubu. Aktorka znana z serialu "Klan" sakramentalne "tak" powiedziała we wrześniu 2018 roku w słonecznej Toskanii. Zaledwie chwilę po zaślubinach tancerka pochwaliła się w mediach społecznościowych obszerną relacją z tego ważnego dla niej wydarzenia. Tym razem to Viola Piekut podzieliła się z obserwatorami kilkoma niepublikowanymi dotąd zdjęciami Agnieszki Kaczorowskiej w sukni ślubnej. Internauci nie ustają w komplementowaniu.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kaczorowska pozuje w kostiumie kąpielowym i cieszy się z pierwszych kroków córki. "Ekscytacja"

Niepublikowane zdjęcia ze ślubu Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się 7 września 2018 roku w Toskanii. Celebrytka miała wówczas na sobie białą, zwiewną suknię ślubną, którą zaprojektowała Viola Piekut. Projektantka prawie dwa lata po ceremonii zdecydowała się przypomnieć te wyjątkowe chwile i pokazała zdjęcia panny młodej, których jeszcze nikt nie widział.

Piękny jest człowiek, robiący coś z pasją. Agnieszka Kaczorowska - pisze pod postem projektantka.

Internauci nie zawiedli i gromko komplementowali urodę panny młodej, jak również jej ślubną kreację.

Co to za nimfa wodna?

Rewelacyjna kobieta i rewelacyjne zdjęcia.

Uroczy widok! - piszą w komentarzach.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska sama bardzo chętnie chwaliła się nagraniami ze ślubu i wesela:

Musimy przyznać, że faktycznie Agnieszka Kaczorowska w sukni ślubnej na tle toskańskich krajobrazów wygląda bezbłędnie. Na was też zrobiła takie wrażenie?

ZOBACZ: Agnieszka Kaczorowska musiała zamknąć biznes. "Rodzina jest na pierwszym miejscu, nie mogę ryzykować"