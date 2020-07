Will Smith był zdradzany i na to pozwalał? Kochanek Jady Pinkett-Smith wyznaje: Dał mi błogosławieństwo

Jada Pinkett-Smith i Will Smith uchodzą za parę idealną. Pewien muzyk wyznał jednak, że przez lata sypiał z żoną aktora - i to za jego zgodą. Przedstawiciele Pinkett-Smith odnieśli się do tych rewelacji.

