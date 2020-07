Oliwia Bieniuk zdradziła, w jaki sposób dba o figurę. Odpowiedź banalna, ale nagranie już nie. Co ona wyprawia!

Oliwia Bieniuk od lat budzi duże zainteresowanie medialne ze względu na znanych rodziców. Teraz nastolatka może pochwalić się sporym gronem obserwujących ją osób i fanów (aż 142 tysiące!). Ostatnio zorganizowała dla nich Q&A, zdradzając m.in. w jaki sposób dba o figurę.

Oliwia Bieniuk zdradza, jak dba o figurę

Nastolatka może pochwalić się figurą modelki i wiele wskazuje na to, że swoją przyszłość zwiąże z modelingiem. Już teraz ma na koncie sporo sesji zdjęciowych, w tym profesjonalną dla jednej z polskich sieciówek. Nie dziwi zatem fakt, że fani zainteresowali się jej sposobami na utrzymanie zgrabnej sylwetki. Oliwia Bieniuk odpowiedziała, że trenuje, ale to nagranie, które przy okazji zamieściła, robi największe wrażenie. Jeśli ktoś myśli, że córka Jarosława Bieniuka biega lub ostro ćwiczy na siłowni, to jest w błędzie. Okazuje się bowiem, że Oliwia trenuje... akrobatykę! Zobaczcie sami:

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk pokazuje swój trening

Nie da się ukryć, że nagranie robi ogromne wrażenie. Nastolatka jest giętka jak sprężyna i to, co budzi nasz największy podziw, to odwaga! W końcu nie każdy ośmieliłby się wykonywać takie figury i to w powietrzu. Wygląda na to, że Oliwia Bieniuk mogłaby "przybić piątkę" z córką Martyny Wojciechowskiej, która również pasjonuje się akrobatyką, co możemy zobaczyć na profilu jej znanej mamy. Jesteśmy pod wrażeniem talentu obu dziewczyn!

