Maffashion nieustannie zaskakuje. Blogerka należy do tego grona gwiazd, które uwielbiają zmieniać wizerunek. Julia Kuczyńska najchętniej i najczęściej eksperymentuje z włosami. Na jej głowie mogliśmy podziwiać już mnóstwo kolorów, od przedłużania lub skracania również nie stroni. Tym razem postawiła na inny niż blond kolor.

REKLAMA

Zobacz: Maffashion wzięła udział w głosowaniu, lecz to zaokrąglony brzuszek blogerki zwraca uwagę. Plotki o ciąży nie ucichną!

Zobacz wideo Maffashion o związku z Sebastianem Fabijańskim: "Strzała Amora"

Maffashion zmieniła fryzurę

Blogerka wybrała się do fryzjera, a efekty zaprezentowała na Instagramie. Do sieci trafiło sporo zdjęć w nowej fryzurze. Po długich miesiącach z blondem na głowie teraz Maff może pochwalić się brązowymi włosami. Kolor zbliżony jest do jej naturalnego.

Cześć ciemne włosy. Taki mały spontan (...) możliwe, że to tymczasowa koloryzacja. Znając siebie, długo nie wytrzymam w jednej wersji - napisała blogerka w opisie do zdjęcia.

Być może faktycznie długo nie wytrzyma z nowym kolorem, ale już wie, że i w takim odcieniu zachwyca znanych znajomych oraz fanów.

Ale cudnie! Boże, nie ma koloru, w którym ty źle wyglądasz?! - napisała Sara Boruc.

Pięknie. Serio. Pięknie - zachwyciła się Kasia Zielińska.

Gwiazdom wtórowały Małgorzata Rozenek, Natalia Siwiec czy Klaudia El Dursi. Nie zabrakło oczywiście lawiny komentarzy od fanów, którzy również byli pod wrażeniem nowego looku blogerki. A wy co sądzicie o jej nowej fryzurze?

Przeczytaj też: Maffashion na odważnym zdjęciu z głębokim dekoltem. Internauci zadają mnóstwo pytań, a ona odpowiada. Zdradziła, ile przytyła