Niewyspana Marta Żmuda-Trzebiatowska przedstawia prawdziwe uroki macierzyństwa. "Nie zawsze jest lekko"

Marta Żmuda-Trzebiatowska w maju tego roku ogłosiła, że na świat przyszło jej drugie dziecko. Aktorka już od trzech lat spełnia się w roli mamy Brunona, a od niespełna dwóch miesięcy cieszy się obecnością córeczki. Marta ani na moment nie przestała być aktywna w mediach społecznościowych, jednak w przeciwieństwie do większości celebrytów nie zamierza karmić fanów wyidealizowaną wizją prywatnego życia. Często pokazuje się bez makijażu, by przeciwstawić się modzie na przedstawianie na Instagramie pozornie perfekcyjnego życia. Tym razem również postawiła na naturalny look i opublikowała zdjęcie po nieprzespanej nocy. Przy okazji opowiada o urokach i trudach macierzyństwa.

Marta Żmuda-Trzebiatowska szczerze o macierzyństwie

Aktorka znana między innymi z serialu "Blondynka" nie boi się pokazywać prawdy na Instagramie. Fani Marty Żmudy-Trzebiatowskiej doceniają jej naturalność i ogromny dystans do siebie oraz do prezentowanego w sieci wyglądu. Również pod najnowszym postem gwiazdy o macierzyństwie pojawiło się mnóstwo słów uznania.

Dziś trochę niewyspana, ale maksymalnie szczęśliwa. Wiecie co, ja chyba po prostu lubię być mamą. Nie zawsze jest lekko, ale lubię stawiać czoła wyzwaniom, jakie przynosi każdy dzień... i noc. Nie sądziłam, że podjęcie się tej roli po raz drugi przyniesie mi aż tyle radości. Pozdrawiam wszystkie mamusie zwłaszcza - czytamy na profilu Marty.

Internauci podziwiają urodę aktorki, która broni się bez stosowania żadnych upiększających kosmetyków. Trzeba przyznać, że pomimo zmęczenia Marta wygląda olśniewająco.

Uwielbiam Twoje zdjęcia, które są prawdziwe, naturalne, realistyczne. Jesteś od lat w gronie najpiękniejszych aktorek, a pokazujesz nam swój świat taki, jakim jest, darując sobie przerysowany trend. Miło się tutaj zagląda - pisali rozentuzjazmowani fani Trzebiatowskiej.

Również lubicie, gdy Marta pokazuje się w naturalnej odsłonie?