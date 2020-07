Sambor Czarnota wystąpił w reklamie fast foodu. Czy powróci do pierwszej ligi show-biznesu?

Sambor Czarnota debiut w polskim show-biznesie zaliczył dość dawno, bo 20 lat temu. Właśnie wtedy mogliśmy zobaczyć go po raz pierwszy na wielkim ekranie. Szybko stał się obiektem zainteresowań prasy kolorowej, a udział w "Tańcu z gwiazdami" w 2008 roku tylko spotęgował jego popularność. Niestety, ta szybko się skończyła i aktor trafił na bocznicę rodzimych mediów. Czyżby najnowsza reklama, w której bierze udział, pomoże mu powrócić do medialnej formy?

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Doda i Anna Lewandowska w bliźniaczych stylizacjach. Karolina Domaradzka nie ma wątpliwości, która z nich wypadła lepiej

Sambor Czarnota wraca w reklamie

Sambor Czarnota wciąż jest aktywny zawodowo, jednak najczęściej możemy oglądać go w serialach, w których to nierzadko gra drugoplanowe i epizodyczne role. Od kilku tygodni Sambor Czarnota jest gwiazdą spotów reklamujących popularną sieć fast foodów. Mimo że ostatnimi czasy o aktorze było dość cicho, to angaż w kampanii reklamowej szybko przypomniał o nim publiczności.

Zobacz wideo Gwiazdorskie pary, które dały sobie drugą szansę

Sam zainteresowany nie afiszuje się również w mediach ze swoim życiem prywatnym. Owszem, na jego Instagramie możemy zobaczyć wspólne zdjęcia z synem i żoną, jednak te i tak są zdominowane przez relacje z jego pracy. Sambor Czarnota jest nie tylko przystojnym, ale również utalentowanym aktorem, którego potencjał z pewnością nie został jeszcze wykorzystany do końca. Reklama fast foodu dla wielu wydaje się błaha, jednak patrząc na realia panujące w rodzimym show-biznesie, może być przepustką do kariery lub do powrotu na szczyt. Myślicie, że w przypadku Sambora Czarnoty reklama pomoże?